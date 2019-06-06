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, ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını 'na bildirdi. Buna göre Karaman, 2019-2020 ve 2020-2021 sezonlarında bordo-mavili kulüpten 4 buçuk milyon TL alacak.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 6.6.2019 19:54 Güncelleme Tarihi: 6.6.2019 20:51
Trabzonspor, Ünal Karaman'ı KAP'a bildirdi

Trabzonspor, Ünal Karaman'ı KAP'a bildirdi. Bugün bordo-mavili kulüple 2 yıllık yeni sözleşmeye imza atan Karaman, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamaya göre 2019-2020 ve 2020-2021 sezonları için 4 buçuk milyon TL kazanacak.

Trabzonspor'dan Ünal Karaman'a özel video


Trabzonspor tarafından konuya ilişkin KAP'a yapılan açıklama şöyle:
"Profesyonel Futbol Takımı Teknik Direktörümüz Sayın Ünal Karaman ile 2 (iki) yıllık anlaşma sağlanmıştır.
Anlaşmaya göre Sayın Karaman'a;
2019-20 Futbol Sezonu için 4.500.000.-TL,
2020-21 Futbol Sezonu için 4.500.000.-TL ücret ödenecektir."

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Trabzonspor, Ünal Karaman'ı KAP'a bildirdi
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