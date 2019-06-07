Yok artık Porto!

Beşiktaş, hem ilerleyen yaşı hem de yüksek maliyeti nedeniyle sözleşmesi 2020'de bitecek olan Quaresma'yı elden çıkarmak istiyor. Tecrübeli oyuncu da kariyerinin son dönemini eski kulübü Porto'da geçirmek amacında. Bu transfer gerçekleşmezse siyah-beyazlı takımla mukavelesini tamamlamayı planlıyor. A Bola'nın haberine göre ise Porto'nun Quaresma'yı kadrosuna katmak için önemli şartı var. Bunlardan birincisi teknik direktör Sergio Conceiçao'nın bu transfere onay vermesi. İkincisi Portekizli yıldızın Beşiktaş'ta kazandığı yıllık 3.5 milyon Euro'luk ücretinden büyük fedakârlık yapması. Üçüncüsü de oyuncunun Porto'ya bonservis bedeli olmadan gelmesi. Özellikle son şartın Beşiktaş'ın oyuncudan para kazanmak istemesi nedeniyle transferin önündeki en büyük engel olduğu belirtildi.

BUGÜN NELER OLDU