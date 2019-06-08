CANLI | Türkiye - Fransa

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu 3. maçında Türkiye A Milli Futbol Takımı, Fransa'ı konuk ediyor. 21.45'te başlayacak ve Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı Sloven hakem Damir Skomina yönetecek. Skomina'nın yardımcıları Jure Praprotnik ve Robert Vukan?. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Rade Obrenovic olacak

TÜRKİYE - FRANSA

Maçtan notlar

Türkiye ile Fransa 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu üçüncü maçında oynayacakları karşılaşmayla 10 yıl sonra karşı karşıya gelecek. İki ülke milli takımları son olarak 5 Haziran 2009'da Fransa'nın Lyon şehrinde karşı karşıya gelmişti. Özel maçı ev sahibi ekip Karim Benzema'nın penaltıdan attığı golle 1-0 kazandı.

Beşinci randevu

Türkiye ile Fransa Konya'da yapacakları maçla 5. kez birbirlerine rakip olacak. Geride kalan 4 maç da Fransa'nın üstünlüğü ile sona erdi. Üçü özel, biri Konfederasyonlar Kupası'nda olmak üzere geride kalan 4 maçta Fransa 12, Türkiye ise 2 gol attı.

İlk maç 1996'da

Türkiye ile Fransa A milli takımları tarihlerinde ilk kez 1996'da karşılaştı. Parc des Princes Stadı'nda oynanan özel maçta Fransa sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrıldı. İlk yarısı da 2-0 ev sahibi takımın üstünlüğü ile sona eren mücadelenin golleri Laurent Blanc, Reynald Pedros, Youri Djorkaeff ve Robert Pires'ten geldi.

Fransa B Milli Takımı ile 2 maç

Türkiye A Milli Futbol Takımı, Fransa B Milli Futbol Takımı'yla da daha önce Akdeniz Kupası'nda 2 maç yaptı. Milli takım, 3 Nisan 1955 tarihinde İstanbul'da yapılan maçta Fransa B Milli Futbol Takımı ile 0-0 berabere kalırken, 25 Aralık 1955'te ise Paris'te 3-1 yenildi.