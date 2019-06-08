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’den hamlesi

transferinde cephesinden flaş bir son dakika hamlesi geldi! Fenerbahçe yönetimi, daha önce teklifte bulunduğu Vedat Muriç transferi için 3,5 milyon Euro ödemeye hazır olduklarını kulübüne bildirdi ve Rizespor'dan cevap beklemeye koyuldu. İşte gelişmesine dair detaylar...

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 8.6.2019 15:33 Güncelleme Tarihi: 8.6.2019 15:38
Fenerbahçe’den Vedat Muriç hamlesi

Süper Lig'de Çaykur Rizespor formasıyla gösterdiği performansla dikkat çeken Vedat Muriç'in transferi için Fenerbahçe, Galatasaray ve Fransız temsilcisi Toulouse, tekliflerini verirken, Kosovalı oyuncunun fiyatı ile ilgili henüz anlaşma sağlanamadı.

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Fenerbahçe’den Vedat Muriç hamlesi
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