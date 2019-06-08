Fenerbahçe’den Vedat Muriç hamlesi

Vedat Muriç transferinde Fenerbahçe cephesinden flaş bir son dakika hamlesi geldi! Fenerbahçe yönetimi, daha önce teklifte bulunduğu Vedat Muriç transferi için 3,5 milyon Euro ödemeye hazır olduklarını Çaykur Rizespor kulübüne bildirdi ve Rizespor'dan cevap beklemeye koyuldu. İşte transfer gelişmesine dair detaylar...
Giriş Tarihi: 8.6.2019 15:33Güncelleme Tarihi: 8.6.2019 15:38
Süper Lig'de Çaykur Rizespor formasıyla gösterdiği performansla dikkat çeken Vedat Muriç'in transferi için Fenerbahçe, Galatasaray ve Fransız temsilcisi Toulouse, tekliflerini verirken, Kosovalı oyuncunun fiyatı ile ilgili henüz anlaşma sağlanamadı.