Menemen'de Abdullah Ercan imzayı attı

Spor Toto 1'inci Lig'in yeni ekiplerinden Menemenspor'da takımı 2'nci Lig'de şampiyon yapan Suat Kaya'yla yolların ayrılması sonrası teknik direktörlük için anlaşmaya varılan Abdullah Ercan, 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Futbolculuk yıllarında Trabzonspor, Fenerbahçe ve Galatasaray'da oynayıp A Milli Takım'ın önemli isimleri arasında yer alan Abdullah Ercan, bir dönem Gaziantepspor'u çalıştırdıktan sonra 9 yıl Futbol Federasyonu'nda görev yapmıştı. Abdullah Ercan, son olarak Ümit Milli Takım'ı çalıştırdı.