Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Menemen'de Abdullah Ercan imzayı attı

Menemen'de imzayı attı

Spor Toto 1'inci Lig'in yeni ekiplerinden 'da teknik direktörlük için anlaşmaya varılan sözleşme imzaladı.

Giriş Tarihi: 8.6.2019 12:24
Menemen'de Abdullah Ercan imzayı attı

Spor Toto 1'inci Lig'in yeni ekiplerinden Menemenspor'da takımı 2'nci Lig'de şampiyon yapan Suat Kaya'yla yolların ayrılması sonrası teknik direktörlük için anlaşmaya varılan Abdullah Ercan, 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Futbolculuk yıllarında Trabzonspor, Fenerbahçe ve Galatasaray'da oynayıp A Milli Takım'ın önemli isimleri arasında yer alan Abdullah Ercan, bir dönem Gaziantepspor'u çalıştırdıktan sonra 9 yıl Futbol Federasyonu'nda görev yapmıştı. Abdullah Ercan, son olarak Ümit Milli Takım'ı çalıştırdı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Menemen'de Abdullah Ercan imzayı attı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN