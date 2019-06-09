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, ’nin radarında!

'de transfer hareketliliği sürüyor. Sarı lacivertliler İtalyan ekibi 'nun Rumen forveti 'ı gündemine aldı. Yaşadığı finansal problemlerden dolayı Serie C’ye düşürülen takımından ayrılmak isteyen 23 yaşındaki genç futbolcunun bonservisinin 3.3 milyon Euro civarında olduğu kaydedildi.

VOLKAN DEMİR Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 9.6.2019
George Puscas, Fenerbahçe’nin radarında!

Allahyar Sayyadmenesh transferi ile ilk takviyesini santrfor bölgesine yapan Fenerbahçe, Werder Bremen'le sözleşmesi sona eren Max Kruse'ye de 2+1 yıllık kontrat teklif etti. Alman golcüden yanıt bekleyen sarı-lacivertler, yine aynı mevkii için sürpriz bir ismi gündemine aldı.

Fenerbahçe'nin Palermo ve Rumen Milli Takımı'nın forveti George Puscas'ı uzun süredir takip ettirdiği, son olarak önceki gece oynanan Norveç-Romanya (2-2) maçında futbolcunun izlendiği belirtildi.

Geçtiğimiz sezon başında 3.3 milyon Euro bonservisle Inter'den Palermo'ya gelen George Puscas'ın, yaşadığı finansal problemlerden dolaylı Serie C'ye düşürülen takımından ayrılmak istediği ve aynı bedelle sarı-lacivertlilere katılabileceği öğrenildi.

Türkiye - Fransa maçından kareler

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George Puscas, Fenerbahçe’nin radarında!
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