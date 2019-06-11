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'na fırça uzatan özür diledi

H Grubu'nda deplasmanda oynayacağı İzlanda maçı için ülkeye giden 'nın kaptanı 'na basın mensuplarına açıklama yaptığı sırada fırça uzatan , yaptığı bu hareket sebebiyle özür diledi.

Giriş Tarihi: 11.6.2019 21:07 Güncelleme Tarihi: 11.6.2019 21:11
Emre Belözoğlu'na fırça uzatan Belçikalı Corentin Siamang özür diledi

Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda İzlanda ile deplasmanda oynayacağı maç için ülkeye gittiğinde havaalanında 3 saat bekletilmiş ve milli oyuncular bu duruma tepki göstermişti. Konuyla ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Emre Belözoğlu'na Belçikalı Corentin Siamang fırça uzatmış ve bu durum büyük tepkiye sebep olmuştu.

Belçika'da bulunan Türk vatadaşlar, Corentin Siamang'ı buldu. Üzerine Türkiye forması giyen Siamang, yaptıkları için özür diledi ve "Amacım şaka yapmaktı, Türkiye'yi aşağılamak veya ırkçılık değildi. En büyük Türkiye!" dedi.

İşte o görüntüler:

Emre Belözoğlu'na fırça uzatan Corentin Siamang: En büyük Türkiye

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Emre Belözoğlu'na fırça uzatan Belçikalı Corentin Siamang özür diledi
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