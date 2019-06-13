Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri! Fenerbahçe Konoplyanka transferini bitirdi

SABAH Gazetesi Muhabiri Volkan Demir, A Spor'da yayınlanan "Transfer Hattı" programında Fenerbahçe'nin yeni transferini açıkladı. Demir, sarı lacivertli ekibin Schalke 04 forması giyen Ukraynalı Yevhen Konoplyanka transferini bitirmek üzere olduğunu söyledi. Alexsandar Kolarov ve Ljubomir Fejsa gibi Konoplyanka'nın da gelecek sezon sarı lacivertli formayı giymeye çok yakın olduğunu belirten Volkan Demir, Ukraynalı futbolcunun, Mathieu Valbuena'nın ayrılmasıyla boşalan sol kanada transfer edileceğini açıkladı.