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! transferini bitirdi

Spor Toto Süper Lig'de önümüzdeki sezon şampiyonluk için iddialı bir kadro kurmak isteyen 'de transfer gelişmesi yaşanıyor. SABAH Gazetesi Muhabiri Volkan Demir, sarı lacivertli takımın yeni transferini açıkladı.

Giriş Tarihi: 13.6.2019 15:04 Güncelleme Tarihi: 13.6.2019 15:07
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri! Fenerbahçe Konoplyanka transferini bitirdi

SABAH Gazetesi Muhabiri Volkan Demir, A Spor'da yayınlanan "Transfer Hattı" programında 'nin yeni transferini açıkladı. Demir, sarı lacivertli ekibin Schalke 04 forması giyen Ukraynalı Yevhen Konoplyanka transferini bitirmek üzere olduğunu söyledi. Alexsandar Kolarov ve Ljubomir Fejsa gibi 'nın da gelecek sezon sarı lacivertli formayı giymeye çok yakın olduğunu belirten Volkan Demir, Ukraynalı futbolcunun, Mathieu Valbuena'nın ayrılmasıyla boşalan sol kanada transfer edileceğini açıkladı.

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Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri! Fenerbahçe Konoplyanka transferini bitirdi
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