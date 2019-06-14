Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de sıcak saatler! Orta sahaya Hırvat yıldız geliyor

Hayal kırıklıklarıyla dolu bir sezon geçiren Fenerbahçe'den gelecek sezona yönelik son dakika transfer haberleri art arda geliyor. Transferlerini UEFA'dan gelebilecek olan ceza durumu ekseninde şekillendirecek olan kanarya, temkinli ve emin adımlarla ilerlemeyi tercih ediyor. Sportif direktör Damien Comolli ve Ersun Yanal koordinasyonu ile transferleri bitirmek isteyen sarı lacivertliler, orta sahadan hücuma kadar birçok oyuncu ile dirsek teması halinde. İlgi gösterilen ligler ise İtalya ve Fransa olarak öne çıkıyor.

FENERBAHÇE'DEN SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ! ORTA SAHAYA HIRVAT YILDIZ GELİYOR

Birçok isim ile anılan Fenerbahçe, Aykut Kocaman döneminde de ismi anılan; ancak transferi gerçekleşmeyen Hırvat yıldız için girişimlerde bulunacak.

İşte, Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri...