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Son dakika haberi: 'de sıcak saatler! Orta sahaya Hırvat yıldız geliyor

Transferin hareketli takımlarından olan 'den gelen son dakika haberleri taraftarları heyecanlandırıyor. Gelecek sezonunun takımını iddialı oyunculardan kurmak isteyen sarı lacivertliler, Avrupa'da birçok oyuncu ile temas halinde. Transferleri UEFA'dan gelecek olası ceza durumuna şekillendirecek olan kanarya, İtalya ve Fransa ligini hedef olarak belirledi. Bu doğrultuda da, orta saha için İtalya Ligi'nde forma giyen ve Aykut Kocaman döneminde de gündeme gelen yıldız isim yoklanacak. İşte, son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 14.6.2019 10:58 Güncelleme Tarihi: 14.6.2019 11:02
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de sıcak saatler! Orta sahaya Hırvat yıldız geliyor

Hayal kırıklıklarıyla dolu bir sezon geçiren 'den gelecek sezona yönelik son dakika haberleri art arda geliyor. Transferlerini UEFA'dan gelebilecek olan ceza durumu ekseninde şekillendirecek olan kanarya, temkinli ve emin adımlarla ilerlemeyi tercih ediyor. Sportif direktör Damien Comolli ve Ersun Yanal koordinasyonu ile transferleri bitirmek isteyen sarı lacivertliler, orta sahadan hücuma kadar birçok oyuncu ile dirsek teması halinde. İlgi gösterilen ligler ise İtalya ve Fransa olarak öne çıkıyor.

FENERBAHÇE'DEN SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ! ORTA SAHAYA HIRVAT YILDIZ GELİYOR

Birçok isim ile anılan Fenerbahçe, Aykut Kocaman döneminde de ismi anılan; ancak transferi gerçekleşmeyen Hırvat yıldız için girişimlerde bulunacak.

İşte, Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri...

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Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de sıcak saatler! Orta sahaya Hırvat yıldız geliyor
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