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, transferini açıkladı

, son olarak forması giyen 20 yaşındaki oyuncu ile 3+1 yıllık anlaşma sağlandığını KAP'a bildirdi. Yapılan açıklamada genç oyuncuya 2019-20 futbol sezonu için 340.000.-TL garanti ücret ödeneceği, sonraki yıllar için ise ÜFE+TÜFE ortalamasına göre artış yapılacağı belirtildi. Ayrıca 2019-20 sezonu için, Spor Toto Süper Lig ve UEFA müsabakalarında geçerli olmak üzere 6.000.-TL maç başı ücret ödenecek.

Giriş Tarihi: 17.6.2019 20:03 Güncelleme Tarihi: 17.6.2019 20:09
Trabzonspor, Fıratcan Üzüm transferini açıkladı

Trabzonspor, Eskişehir altyapısından yetişen 20 yaşındaki oyuncu Fıratcan Üzüm ile 3+1 yıllık anlaşmaya varıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. 4 yıllık anlaşmaya varılan genç oyuncuya gelecek sezon 340 bin TL ücret ödenecek ve bu rakam sonraki yıllar ÜFE+TÜFE ortalamasına göre arttırılacak. Fıratcan, UEFA müsabakalarında giydiği her maç için ise 6 bin TL ücret alacak ve bu rakamda da ÜFE+TÜFE ortalamasına göre artış yapılacak.

İşte bordo mavili kulübün KAP'a yaptığı bildirim:

"Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Fıratcan Üzüm ile opsiyon hakkı şirketimize ait olmak üzere 3+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır.

Anlaşmaya göre oyuncuya;

2019-20 futbol sezonu için 340.000.-TL garanti ücret ödenecek olup, sonraki yıllar için ÜFE+TÜFE ortalamasına göre artış yapılacaktır.

Yine, 2019-20 sezonu için, Süper lig ve UEFA müsabakalarında geçerli olmak üzere 6.000.-TL maçbaşı ödenecek olup, sonraki yıllar için yine ÜFE+TÜFE ortalamasına göre artış yapılacaktır.

Transfer kapsamında Yetiştirme Tazminat bedeli de ayrıca ödenecektir.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla."

Geride bıraktığımız sezon Eskişehirspor formasıyla Spor Toto 1. Lig'de 21 maça çıkan Fıratcan bu maçlarda 1 gol attı.

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Trabzonspor, Fıratcan Üzüm transferini açıkladı
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