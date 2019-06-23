Fenerbahçe, Max Kruse ile anlaşmaya vardı! İşte sözleşme detayları

Türkiye'nin SABAH SPOR'dan öğrendiği Max Kruse transferinde Fenerbahçe mutlu sona ulaştı. Aleksandar Kolarov ile her konuda anlaşarak rotasını tamamen Kruse'ye çeviren sarı-lacivertliler, Alman yıldızla da prensipte anlaşma sağladı. Önceki gün oyuncunun menajeriyle tekrar bir araya gelen sportif direktör Damien Comolli, 31 yaşındaki forvetin isteklerinin birçoğuna 'tamam' yanıtını verdi.

AVRUPA'DAN DAHA İYİ BİR TEKLİF YOK

FENERBAHÇE'NIN yıllık 2.5 milyon Euro'dan 3 yıllık sözleşme önerdiği Kruse'nin Avrupa'da daha iyi bir teklif alamadığı için tercihini sarı-lacivertlilerden yana kullandığı kaydedildi. Werder Bremen ile sözleşmesi sona eren tecrübeli futbolcu imza öncesi son bir görüşme daha istese de kulüp içinden gelen bilgiler, transferin önümüzdeki hafta içinde sonlandırılacağı yönünde.

Bülent Timurlenk ile soru cevap

Kruse mevcut şartlarda mantıklı bir transfer

¦ Her konuda anlaşma sağlanan Max Kruse, Fenerbahçe'ye fayda sağlar mı?

Cebinizde çok parayla semt pazarına girerseniz tezgâhtaki domatesin rengine, az parayla girerseniz etiketine bakarsınız. Türk futbolunda artık bonservisi elinde olan yabancıları almak ya da kiralama yoluyla transfer yapmak tek çare gibi gel-i yor. 'Kruse, net bir 9 numara değildir forvet arkas ı oynar' bunları geçelim, Fenerbahçe'nin elinde bir tek golcü bile yok. Alman oyuncu Bundesliga'da kendine yer edinmiş bir kariyere sahip. Bu yüzden

F.Bahçe'nin şartlarına baktığımızda mantıklı bir transfer gibi.

¦ Alman futbolcuları göz önüne alırsak Kruse'nin Süper Lig'e uyumu nasıl olur?

Alman futbolcular, memleketteki gurbetçi vatandaşlarımızla olan iletişim sayesinde Türkiye'de uyum sorunu yaşamıyor. Bunun son örneği Podolski'ydi. Elbette bir futbolcuyu pasaportu ile değerlendirmemek lazım. Klişe ön yargılar mevcut. Kuzey Afrikalı futbolculara tembel ve disiplinsiz diyenler olsa da onlara cevabı veren Feghouli var. F.Bahçe, tarihi ve kalibresine layık yabancı futbolculardan geçen sezon verim alamadı. Reyes ve Benzia gibi bu formayı rüyalarında görebilecek futbolcularden bahsetmiyorum. Ezeli rakibi G.Saray'ın yabancı oyuncuları yönetme ve verim alma konusundaki başarısı, F.Bahçe'den çok yukarıda. Mesela Krasic, Rusya ve İtalya'da fırtına gibi esti. Ama İstanbul'a gelip kayboldu. Önemli olan Samandıra'da yabancı futbolcuya aidiyet duygusunu aşılamak.