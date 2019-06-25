Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Resmi açıklama geldi

Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda gelecek sezona iddialı bir kadroyla girmek için çalışmalara başlayan Fenerbahçe'de takımdan ayrılan isimler de netleşmeye başladı. Sarı lacivertli kulüpte yaşananan ayrılık resmen açıkladı.
Giriş Tarihi: 25.6.2019 20:51Güncelleme Tarihi: 25.6.2019 20:54
Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda gelecek sezona iddialı bir kadroyla girmek için çalışmalara başlayan Fenerbahçe'de takımdan ayrılan isimler de netleşmeye başladı. Sarı lacivertli kulüpte yaşananan ayrılık resmen açıkladı.