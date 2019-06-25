Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Resmi açıklama geldi

Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda gelecek sezona iddialı bir kadroyla girmek için çalışmalara başlayan Fenerbahçe'de takımdan ayrılan isimler de netleşmeye başladı. Sarı lacivertli kulüpte yaşananan ayrılık resmen açıkladı.