Galatasaray, Ryan Babel transferini resmen açıkladı! İşte sözleşme detayları

Galatasaray, Hollandalı oyuncu Ryan Babel ile 3 yıllık anlaşmaya varıldığını Kamuoyun Adınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Galatasaray'ın 2 milyon Euro imza parası ödeyeceği Babel, yıllık 2,5 milyon Euro kazanacak.

"Profesyonel futbolcu Ryan Guno Babel ile 2019-2020 futbol sezonundan başlamak üzere 3 sezon için anlaşmaya varılmıştır.

Buna göre her bir futbol sezonu için Futbolcuya net 2.500.000 Euro sabit transfer ücreti ödenecektir

Ayrıca Şirketimiz bu dönem içerisinde Futbolcuya imza parası olarak net 2.000.000 EUR ödeyecektir."

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.