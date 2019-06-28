Son dakika Beşiktaş transfer haberleri! Beşiktaş'tan Tyler Boyd açıklaması

Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Kavalcı, İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde yapılan çalışmalarla ilgili olarak bilgi veren Kavalcı, "Bütün sahalar bakıma alındı. Sahaların üst zeminleri komple yapılıyor, bir sahamız ise drenaj sisteminden zeminine kadar komple bütün altyapısıyla hazırlanıyor. Aslında sahalardan birisinin bakımı tamamlandı ancak zemininin oturması için biraz süreye ihtiyaç var ve bu nedenle şu anda burada antrenman yapılmıyor. Takımımız Avusturya kampındayken, buradaki sahaların bakımları ve altyapı yenilenmeleri tamamen bitmiş olacaktır. Takımımız ikinci etap kampından döndükten sonra, kendi tesislerimizde çalışabilecek" ifadelerini kullandı.