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Son dakika haberleri: 'nin ardından Garry Rodrigues de çubukluya geliyor!

Dün 19:05'te açıklayan 'de son dakika Garry Rodrigues sürprizi! Fenerbahçe, Alman forvet 'nin ardından bir diğer transfer bombasını Garry Rodrigues ile patlatıyor. Al İttihad'da gözden çıkarılan Rodrigues için görüşmelere başlayan sarı lacivertlilerin 28 yaşındaki oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katması bekleniyor.

Giriş Tarihi: 29.6.2019 10:56 Güncelleme Tarihi: 29.6.2019 10:56
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Max Kruse'nin ardından Garry Rodrigues de çubukluya geliyor!

, Alman forvet için önce 19.05'te alev paylaşımı yaptı. 43 dakika sonra da ismini açıkladı. 31 yaşındaki futbolcu 3 yıllık imza atacak. Her yıl için 2.5 milyon Euro alacak. 1.5 milyon Euro da imza parası var.

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Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Max Kruse'nin ardından Garry Rodrigues de çubukluya geliyor!
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