Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Max Kruse'nin ardından Garry Rodrigues de çubukluya geliyor!

Fenerbahçe, Alman forvet Max Kruse için önce 19.05'te alev paylaşımı yaptı. 43 dakika sonra da ismini açıkladı. 31 yaşındaki futbolcu 3 yıllık imza atacak. Her yıl için 2.5 milyon Euro alacak. 1.5 milyon Euro da imza parası var.