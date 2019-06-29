Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Max Kruse'nin ardından Garry Rodrigues de çubukluya geliyor!

Dün 19:05'te transfer açıklayan Fenerbahçe'de son dakika Garry Rodrigues sürprizi! Fenerbahçe, Alman forvet Max Kruse'nin ardından bir diğer transfer bombasını Garry Rodrigues ile patlatıyor. Al İttihad'da gözden çıkarılan Rodrigues için görüşmelere başlayan sarı lacivertlilerin 28 yaşındaki oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katması bekleniyor.
Giriş Tarihi: 29.6.2019 10:56Güncelleme Tarihi: 29.6.2019 10:56
Fenerbahçe, Alman forvet Max Kruse için önce 19.05'te alev paylaşımı yaptı. 43 dakika sonra da ismini açıkladı. 31 yaşındaki futbolcu 3 yıllık imza atacak. Her yıl için 2.5 milyon Euro alacak. 1.5 milyon Euro da imza parası var.