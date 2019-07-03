Emmanuel Adebayor'dan Trabzonspor'a yeşil ışık

Nijeryalı yıldız John Obi Mikel'i kadrosuna katarak taraftarını mest eden Trabzonspor, yeni hedefi Emmanuel Adebayor için de çalışmalarını sürdürüyor. Takımdaki genç oyunculara yol gösterecek tecrübeli isimlere de yönelen bordo-mavililer, Medipol Başakşehir ile yollarını ayıran Togolu yıldız golcü ile temas kurdu. Menajer aracılığıyla yapılan ilk görüşmede 35 yaşındaki futbolcunun Trabzonspor'a gelmeye sıcak baktığı ve şartların konuşulması için görüşmeye hazır olduğunu bildirdiği öğrenildi. Trabzonspor yönetiminin Rodallega'nın yerine düşündüğü Adebayor için teklif paketini hazırladığı ve uygun bir rakama transferi sonlandırmayı istediği öğrenildi.

BAŞAKŞEHIR'DE ADEBAYOR

76 MAÇ

28 GOL

8 ASİST

CANBAZ İMZA ATACAK

TRABZONSPOR'UN Werder Bremen'in ikinci takımından kadrosuna kattığı genç gurbetçi oyuncu Ahmet Canbaz, bugün Trabzon'a geldikten sonra sağlık kontrolünden geçecek ve ardından sözleşme imzalayacak. Orta sahada çok ciddi bir alternatif olması beklenen 21 yaşındaki oyuncu Trabzon'daki kamp çalışmalarında da takımla birlikte olacak.

FIRTINA BAŞLIYOR!

TRABZONSPOR yeni sezon hazırlıklarına bugün başlıyor. 16 gün Trabzon'da çalıştıktan sonra 20 Temmuz'da kamp için Avusturya'ya gidecek olan Fırtına, Hoffenheim (25 Temmuz), Parma (27 Temmuz) ve Hellas Verona (29 Temmuz) ile hazırlık maçı oynayacak.