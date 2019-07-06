Ricardo Quaresma veda ediyor

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Teknik direktör Abdullah Avcı'nın yeni sezon kadrosunda istemediği Ricardo Quaresma, siyah-beyazlı renklere vedaya hazırlanıyor. Beşiktaş'la 1 yıllık sözleşmesi bulunmasına rağmen yönetimle de sorunlar yaşayan 35 yaşındaki Portekizli yıldızın ayrılık kararı aldığı ve Amerika'ya yelken açacağı belirtildi.Gazete, Portekizli futbolcunun ABD takımına giderek İbrahimovic ile takım arkadaşı olacağını yazdı. Q7, alacakları ödenmediği için geçen ay Beşiktaş'ı FIFA'ya şikâyet etmiş, Başkan Fikret Orman'ın darestini çektiği iddia edilmişti. Ricardo Quaresma da Instagram hesabından,mesajını gönderip tatilin yolunu tutmuştu.