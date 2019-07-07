Avrupa'ya Türk damgası! Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Ozan Kabak

Profesyonel kariyerine Sporting'den Alanyaspor'a kiralandığı geçen yaz başlayan ve ilk Süper Lig maçına Alanya'da çıkan Merih Demiral, yakaladığı inanılmaz çıkışı Juventus gibi dünya çapında bir takıma giderek taçlandırdı. Devre arası adım attığı Sassuolo'da 16 maça çıkıp 1 gol atan 21 yaşındaki Merih, bir süredir görüşmeler yürüttüğü İtalyan devi Juventus'la sözleşmeye imzayı attı. Juve, Merih'in ekibine 18 milyon Euro ödeyecek. İtalyan ekibi Merih'i ilk 11 olmasa da ilk alternatif olarak görüyor ve oyuncuyu kiralamayı düşünmüyor. Siyah-beyazlılar, Matthias de Ligt'e de talip ancak De Ligt'in gelmesi halinde Juventus, Bonucci'yi elden çıkaracak ve Merih forma rekabetindeki üç güçlü stoperden birisi olacak.

ÜÇ STOPERİMİZE TOPLAM 61 MİLYON EURO

ÖTE yandan Merih'in 18 milyon Euro'luk transferi, Türk stoperlere Avrupalıların gösterdiği yoğun ilginin de perçinlenmesi anlamına geliyor. Geçen sezon Premier Lig ekibi Leicester City'ye 28 milyon Euro gibi astronomik bir rakama transfer olan Çağlar Söyüncü'den sonra bu yaz Ozan Kabak 15 milyon Euro karşılığında Schalke'ye geçmişti. Merih'in bonservis bedeliyle birlikte yalnızca 1 sene içinde Türkiye'den yetişme 3 stoper, 61 milyon Euro'luk değeriyle adeta göz doldurdu ve 3 büyük Avrupa liginde boy gösterir hale geldi.

DEFANSIN ZİRVESİ JUVENTUS

AVRUPA'NIN en büyük 5-6 takımından biri olarak görülen ve kadrosunda Cristiano Ronaldo'yu bulunduran Juventus, istikrarlı ve güçlü savunmasıyla ünlü. Atletico Madrid'le birlikte Avrupa'nın en güçlü savunma hatlarına sahip olan Juve, İtalya Milli Takımı'nın banko stoperleri Matteo Bonucci ve Giorgio Chiellini'yi kadrosunda bulunduruyor. Keza yine teknik direktör Sarri'nin eski öğrencisi, Daniele Rugani kadroda yer alıyor. Merih, De Ligt gelse de gelmese de sıkı bir rekabetin içinde olacak.

BİR GÖRÜŞ - MURAT ÖZBOSTAN: EN BÜYÜK DERSİ FENERBAHÇE ALACAK!

GENÇLERIMIZ ile gurur duyuyoruz. Zaten kapasitelerinin ne kadar yüksek olduğunu bizlere Fransa maçında gösterdiler. Artık hemen her büyük Avrupa ülkesinde genç bir temsilcimiz var. Fakat Merih'in çıkışı bunların hepsinden biraz farklı. Portekiz 3. Lig takımından, Juventus'a transfer olmak bir tez konusu olsa gerek. 21 yaşında bir çocuğumuz Ronaldo ile birlikte Juventus'ta oynayacak. Bu oyuncunun Fenerbahçe altyapısının mezunu olması biraz ironik. Biz 20 senedir Fenerbahçe'de istikrarlı oynayan bir altyapı oyuncusu göremedik. Son oynayan kişi sanırım Müjdat Yetkiner idi! Demek ki artık dışarı değil içeri bakmak lazım. Ersun Yanal, "Altyapıyı ihmal ettik. Önem vermeliyiz" dedi dün.. Umarız ki bu sözlerini sezon için de unutmaz.. Çünkü geçen sezon da farklı şeyler söylüyordu.. Herkes dersini almalı.. En çok da F.Bahçe!..