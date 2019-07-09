Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Son dakika üç büyükler transfer haberleri! Atletico Madrid'in yıldızı bedava geliyor...

üç büyükler transfer haberleri! Atletico Madrid'in yıldızı bedava geliyor...

Süper Lig'de imzalar peş peşe atılırken transfer haberleri de taraftarlar tarafından sıkça araştırılıyor. Galatasaray ve Fenerbahçe transferlerini peşi sıra açıklarken 'tan henüz ses gelmedi. Siyah beyazlılar bu sessizliği Atletico Madrid'in yıldızı ile gidermek istiyor. Abdullah Avcı'nın da çok istediği yıldız oyuncu için girişimler sürüyor. Öte yandan dün Vedat Muriç ve Altay Bayındır'ı açıklayan Fenerbahçe, Ukraynalı yıldız için kulübüyle anlaşma zemini arıyor. Galatasaray ise Fernando'nun olası Sevilla transferi için alternatifi İngiltere'de buldu. İşte üç büyüklerden ...

Giriş Tarihi: 9.7.2019 09:30
Son dakika üç büyükler transfer haberleri! Atletico Madrid'in yıldızı bedava geliyor...

9 Temmuz transfer haberleri, gazete manşetlerinde neler var? Transfer bombalarını bir bir patlatan, Galatasaray'a çalım atarak Çaykur Rizespor'dan Vedat Muriç'i Ankaragücü'nden Altay Bayındır'ı transfer eden Fenerbahçe'de son dakika transfer atağı doludizgin devam ediyor. Transferin sesiz takımı ise bu sessizliği Brezilyalı yıldız ile dindirecek. Galatasaray'ın Ever Banega transferinde son durum ne? Ukraynalı Yevhen Konoplyanka için en iddialı takım Fenerbahçe! Son dakika transfer haberlerinin ayrıntıları burada...

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika üç büyükler transfer haberleri! Atletico Madrid'in yıldızı bedava geliyor...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN