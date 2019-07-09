Son dakika üç büyükler transfer haberleri! Atletico Madrid'in yıldızı bedava geliyor...

9 Temmuz son dakika transfer haberleri, gazete manşetlerinde neler var? Transfer bombalarını bir bir patlatan, Galatasaray'a çalım atarak Çaykur Rizespor'dan Vedat Muriç'i Ankaragücü'nden Altay Bayındır'ı transfer eden Fenerbahçe'de son dakika transfer atağı doludizgin devam ediyor. Transferin sesiz takımı Beşiktaş ise bu sessizliği Brezilyalı yıldız ile dindirecek. Galatasaray'ın Ever Banega transferinde son durum ne? Ukraynalı Yevhen Konoplyanka için en iddialı takım Fenerbahçe! Son dakika transfer haberlerinin ayrıntıları burada...