İşte Emre Mor - Galatasaray transferinin mali detayları

Yerli oyunculara yatırım yapan Galatasaray'ın son bombası Emre Mor oldu. Emre'nin avukatı ile birlikte pazartesi günü Florya Metin Oktay Tesisleri'ne geldiği ortaya çıktı. Burada teknik direktör Fatih Terim ve ikinci başkan Abdurrahim Albayrak'la görüşen 21 yaşındaki kanat oyuncusu, Galatasaray formasını giymek için şans istedi. Fatih Terim'in A Milli Takım'a kazandırdığı ve daha 18 yaşındayken EURO 2016'ya götürdüğü Emre Mor'u kulübü Celta Vigo kadro dışı bırakmıştı.

İşte sözleşmedeki çarpıcı detaylar

İspanyol ekibinde yolun sonuna gelen 21 yaşındaki yıldız, Galatasaray'da tekrar vitrine çıkmaya çalışacak. Sarı-kırmızılı takım Emre Mor'u bonservis bedeli ödemeden satın aldı. Cimbom, Celta Vigo'yu bir sonraki satıştan yüksek pay verme teklifi ile ikna etti. Genç futbolcu da eşyalarını toplamak için Danimarka'ya gitti. Celta 'nın Emre'yi takımın en fazla kazanan 2. oyuncusu (2 milyon Euro) olduğu için bedavaya gönderdiği öğrenildi. Emre G.Saray'da ise 1.2 milyon Euro maaş alacak.

Terim, Emre'yi nasıl Türk vatandaşı yapmıştı?

MAKEDON bir anne ile Uşaklı bir babanın çocuğu olan Emre Mor 2015'te Danimarka vatandaşlığını seçmişti. Yeniden Türk vatandaşı olması için baba Ersoy Mor'un onayı ve ıslak imzası gerekiyordu. Anne ile baba ayrı olduğu ve baba hapishanede bulunduğu için işler hayli zorlaşmıştı. Islak imza hapiste alındı. Terim'in çok istediği ve gizli yürütülen çalışmalar sonunda oyuncu, 17 Mayıs 2016'da yeniden Türk vatandaşlığına geçti. Terim EURO 2016 kadrosuna aldığı sol kanat için "Türkiye önemli bir oyuncu kazandı" demişti.

Ne yaptı?

TERIM'LE tanışmadan önce Nordsjaelland forması giyen Emre, EURO 2016'nın ardından Dortmund'a imza attı. 2017'de ise 13 milyon Euro'ya Celta'ya gitti. La Liga'da 33 maçta forma giyerken 1 gol 3 asist yaptı. Emre, Celta Vigo'nun yeni sezon kamp kadrosuna dahil edilmedi.