Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Galatasaray'dan son dakika transfer harekatı! 22'lik golcü için girişimler başladı

'dan son dakika transfer harekatı! 22'lik golcü için girişimler başladı

Gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi ve Spor Toto Süper Lig'de iddialı bir kadro kurmak için teknik direktör 'in raporu doğrultusunda girişimlerini sürdüren 'da transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Forvet transferinde gaza basan sarı kırmızılı kulüp, geleceğin yıldızları arasında gösterilen 22 yaşındaki golcü için düğmeye bastı. İşte son dakika transfer haberinden çarpıcı detaylar...

Giriş Tarihi: 11.7.2019 23:07 Güncelleme Tarihi: 11.7.2019 23:11
Galatasaray'dan son dakika transfer harekatı! 22'lik golcü için girişimler başladı

Geçtiğimiz sezonu ligde ve kupada şampiyon olarak tamamlayan ve gelecek sezon Avrupa'da başarılı olmak için teknik direktör 'in raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren 'da Ryan Babel, Adem Büyük, Valentina Ozornwafor, Jimmy Durmaz ve Şener Özbayraklı transferlerini resmen açıklanırken Emre Mor'un da kısa bir süre içinde KAP'a bildirilmesi bekleniyor. Gündemine forvet transferini alan ve bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren sarı kırmızılı kulüp genç golcü için ilk teklifini yaptı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Galatasaray'dan son dakika transfer harekatı! 22'lik golcü için girişimler başladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN