Galatasaray'dan son dakika transfer harekatı! 22'lik golcü için girişimler başladı

Geçtiğimiz sezonu ligde ve kupada şampiyon olarak tamamlayan ve gelecek sezon Avrupa'da başarılı olmak için teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da Ryan Babel, Adem Büyük, Valentina Ozornwafor, Jimmy Durmaz ve Şener Özbayraklı transferlerini resmen açıklanırken Emre Mor'un da kısa bir süre içinde KAP'a bildirilmesi bekleniyor. Gündemine forvet transferini alan ve bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren sarı kırmızılı kulüp genç golcü için ilk teklifini yaptı.