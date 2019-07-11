Son dakika Galatasaray transfer haberleri! Galatasaray'ın yeni kalecisi...

FERNANDO SATILDI, GALATASARAY HEDEFİNE ULAŞTI

Golcüsü Diagne'ye haftalardır Suudi Arabistan'da takım arayan Galatasaray'ın kurtarıcısı Fernando Reges oldu. Sevilla'nın daha önce yaptığı 3 milyon Euro'luk teklifini reddeden sarı-kırmızılı kulüp, bu transferde tok satıcıyı oynadı ve istediğini dün aldı. Brezilyalı orta saha oyuncusunun İspanya'ya transferinin Madrid'de bittiği kaydedildi. Endülüs ekibinin Portekiz Lagos'taki kampından ayrılan Sevilla Sportif Direktörü Monchi, önceki gün Madrid'e uçarak Fernando'nun transferini görüşmek üzere dünyaca ünlü menajer Jorge Mendes'le bir araya geldi. 31 yaşındaki yıldızla 2+1 yıllık kontratta anlaşma sağlandıktan sonra Galatasaray ile de 4.5 milyon Euro bonservis bedeliyle mutabakata varıldı. Galatasaray Fernando'yu iki sezon önce Manchester City'den 5 milyon 250 bin Euro bonservisle almıştı. 31 yaşındaki Brezilyalı sarı-kırmızılı takımda yıllık 3.3 milyon Euro kazanıyordu.