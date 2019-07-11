Vedat Muriç'ten Fenerbahçe'ye transferiyle ilgili çarpıcı açıklamalar

"Sanki yıllardır bu çatı altındayım"

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde bulunan Fenerbahçe Serkan Acar Resort & Sports Topuk Yaylası Tesisleri'nde yeni takımıyla birlikte çalışmalarını sürdüren Vedat Muriç, sarı-lacivertlilere katıldığı ilk andan itibaren camianın büyüklüğünü daha iyi anladığını belirtti. Çaykur Rizespor'dan transfer edilen Kosovalı golcü, "Sanki yıllardır bu çatı altındayım. Ne kadar doğru bir karar verdiğimi bir kez daha anladım. Takıma katıldığım andan itibaren Fenerbahçe'nin büyüklüğünü çok daha iyi anladım. Teknik ekibimiz ve takım arkadaşlarım uyum sürecimi oldukça kolaylaştırıyor. Heyecanım ve aidiyetim her gün artarken buraya alışma sürecim de hızlanıyor" diye konuştu.