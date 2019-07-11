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'ten 'ye transferiyle ilgili çarpıcı açıklamalar

Geçtiğimiz sezon formasıyla gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Kosovalı forvet , transfer sürecinde ve 'nin 1 numaralı gündemi olmuştu. Uzun bir sürecin ardından Fenerbahçe ile 4 yıllık anlaşmaya veren 25 yaşındaki oyuncu, yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası Tesisleri'nde takım arkadaşlarıyla birlikte sürdürüyor. Transferinin ardından ilk kez detaylı açıklamalarda bulunan Vedat Muriç, Fenerbahçe'ye gelmesiyle ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

Giriş Tarihi: 11.7.2019 18:37 Güncelleme Tarihi: 11.7.2019 18:37
Vedat Muriç'ten Fenerbahçe'ye transferiyle ilgili çarpıcı açıklamalar

"Sanki yıllardır bu çatı altındayım"

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde bulunan Serkan Acar Resort & Sports Topuk Yaylası Tesisleri'nde yeni takımıyla birlikte çalışmalarını sürdüren , sarı-lacivertlilere katıldığı ilk andan itibaren camianın büyüklüğünü daha iyi anladığını belirtti. 'dan transfer edilen Kosovalı golcü, "Sanki yıllardır bu çatı altındayım. Ne kadar doğru bir karar verdiğimi bir kez daha anladım. Takıma katıldığım andan itibaren Fenerbahçe'nin büyüklüğünü çok daha iyi anladım. Teknik ekibimiz ve takım arkadaşlarım uyum sürecimi oldukça kolaylaştırıyor. Heyecanım ve aidiyetim her gün artarken buraya alışma sürecim de hızlanıyor" diye konuştu.

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Vedat Muriç'ten Fenerbahçe'ye transferiyle ilgili çarpıcı açıklamalar
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