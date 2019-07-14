Aslan’da rota Fernandes

BUGÜN NELER OLDU

Orta sahaya iki takviye yapacak olan Galatasaray'ın gündemine sürpriz bir isim geldi. Sarı-kırmızılılar, 2010-14 yılları arasında 3.5 sezon Beşiktaş formasını giyen Manuel Fernandes ile temasa geçti.Kalan detaylarda da anlaşılması halinde önümüzdeki günlerde transferin resmiyete döküleceği ifade edildi.GALATASARAY'DA Fernandes 8 ve 10 numara pozisyonları için düşünülürken, 6 numara pozisyonu için Mehmet Topal'ın alternatifler arasında olduğu öğrenildi. Tecrübeli orta saha her ne kadar futbol hayatını yurt dışında devam ettirmek istese de teklif alması halinde eski takımına dönebileceği konuşuluyor.