Transferde ezeli rekabet: Fenerbahçe ve Beşiktaş, Vitor Hugo için karşı karşıya

Beşiktaş hafta içinde Fiorentina ile temasa geçip Vitor Hugo'yu satın alma opsiyonuyla kiralama konusunda anlaşmaya varmış, ardından oyuncudan da olumlu yanıt almıştı. Siyah-beyazlılar, bu transfere bitti gözüyle bakarken son anda Fenerbahçe de devreye girdi. Sarı-lacivertlilerin sportif direktörü Damien Comolli'nin İtalyan kulübü ve Hugo'nun menajeriyle temasa geçtiği belirtildi. Bunun üzerine Beşiktaş, 28 yaşındaki başarılı stoper için girişimlerini hızlandırdı.

İKİ FUTBOLCUNUN TAKASI DA GÜNDEME GELEBİLİR

Fiorentina'nın Gary Medel'i kadrosuna katmak istemesi nedeniyle eli kuvvetli olan siyah-beyazlılar, Şilili futbolcuyu bu transferde koz olarak kullanma kararı aldı. İtalyan kulübünün 2.5 milyon Euro teklif ettiği Medel için pazarlığı daha yüksek rakamdan açan Beşiktaş'ın, Hugo'yu alabilmek adına önerilen rakama sıcak baktığı gelen bilgiler arasında. Görüşmelerde Vitor Hugo ile Gary Medel'in takasının da gündeme gelebileceği öğrenildi.

PİYASA DEĞERİ 7.5 MİLYON

İtalyan Serie A Ekibi Fiorentina'da 54 resmi karşılaşmaya çıkıp, skora 1 gol ve 2 asistlik katkı yapan 28 yaşındaki Vitor Hugo'nun güncel piyasa değeri 7.5 milyon Euro civarında.