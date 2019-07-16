Başkanlar tek yürek

BUGÜN NELER OLDU

Süper Lig kulüplerinin başkanları dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen anma törenine katıldı. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman bu anı selfie ile ölümsüzleştirdi. Anma törenine TFF Başkanı Nihat Özdemir, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Kayserispor Başkanı Erol Bedir, Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner ve Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz da katıldı. Başkanlar, hain darbe girişiminin 3. yıl dönümünde, demokrasi ve özgürlük adına birlik, beraberlik mesajları verdiler.