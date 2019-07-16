Eljif Elmas'ı alıp gidecek

PANDEV

BUGÜN NELER OLDU

Napoli Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Eljif Elmas'ın transferinin resmen bitmesini isterken, İnter'e 45 milyon Euro'ya giden Nicolo Barella'yı veto ettiği öğrenildi. Tecrübeli hocanın,dediği vurgulandı. Napoli'nin sportif direktörü Cristiano Giuntoli, transferi bitirmek için bugün İstanbul'a gelecek. Son imzalarına atılmasından sonra Giuntoli, 19 yaşındaki Eljif'i de alıp Napoli'ye gidecek.İtalya'da Genoa forması giyen G.Saray'ın eski Makedon futbolcusu Garon Pandev, vatandaşı Eljif Elmas'ın Napoli'ye transferini yorumladı. Sky Sport İtalia'ya konuşan 35 yaşındaki oyuncu, "Eljif, Avrupa'nın en iyi genç yeteneklerinden. Onunla konuştum. Napoli onun için en uygun kulüp" dedi.