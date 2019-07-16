Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri! Fenerbahçe'den yılın transfer bombası

ELJİF ELMAS'I ALIP GİDECEK

Napoli Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Eljif Elmas'ın transferinin resmen bitmesini isterken, İnter'e 45 milyon Euro'ya giden Nicolo Barella'yı veto ettiği öğrenildi. Tecrübeli hocanın, "Elmas, Barella'dan çok daha iyi. Burada gelişimi güzel bir şekilde ilerleyecek. Ben ona inanıyorum" dediği vurgulandı. Napoli'nin sportif direktörü Cristiano Giuntoli, transferi bitirmek için bugün İstanbul'a gelecek. Son imzalarına atılmasından sonra Giuntoli, 19 yaşındaki Eljif'i de alıp Napoli'ye gidecek. Burada sağlık kontrolünden geçecek olan genç yıldız, Dimaro'daki kampa katılacak.