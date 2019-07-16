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haberleri! Fenerbahçe'den yılın transfer bombası

haberlerinde gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor... Napoli yetkilisi, Eljif Elmas transferini bitirmek için İstanbul'a geliyor... Ümit Milli stoperin Fenerbahçe'ye transferi an meselesi... Miha Zajc'a La Liga'dan 7 milyon euroluk teklif... Ve Fenerbahçe yılın transfer bombasını patlatıyor... İşte o isim...

Giriş Tarihi: 16.7.2019 10:53 Güncelleme Tarihi: 16.7.2019 10:54
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri! Fenerbahçe'den yılın transfer bombası

ELJİF ELMAS'I ALIP GİDECEK

Napoli Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Eljif Elmas'ın transferinin resmen bitmesini isterken, İnter'e 45 milyon Euro'ya giden Nicolo Barella'yı veto ettiği öğrenildi. Tecrübeli hocanın, "Elmas, Barella'dan çok daha iyi. Burada gelişimi güzel bir şekilde ilerleyecek. Ben ona inanıyorum" dediği vurgulandı. Napoli'nin sportif direktörü Cristiano Giuntoli, transferi bitirmek için bugün İstanbul'a gelecek. Son imzalarına atılmasından sonra Giuntoli, 19 yaşındaki Eljif'i de alıp Napoli'ye gidecek. Burada sağlık kontrolünden geçecek olan genç yıldız, Dimaro'daki kampa katılacak.

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Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri! Fenerbahçe'den yılın transfer bombası
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