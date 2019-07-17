Beşiktaş - Pendikspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Yeni sezon hazırlıklarını Riva'da bulunan TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde sürdüren Beşiktaş dün tek antrenman yaptı.

Siyah-beyazlı futbolcular, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetimindeki idmanda, ısınma hareketleri ve 5'e 2 pas programından sonra taktik ağırlıklı çalışmalar gerçekleştirdi. Özel çalışan Burak Yılmaz ile izinli olan Medel antrenmanda yer almadı.

Beşiktaş yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçını ise bugün TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Pendikspor'la yapacak. Riva'da oynanacak karşılaşma saat 18.30'da başlayacak. Beşiktaş - Pendikspor maçını canlı yayınlayacak kanal henüz belli değil.

BEŞİKTAŞ HAZIRLIK MAÇI TAKVİMİ BELLİ OLDU

Yeni sezona Şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Beşiktaş, sezon öncesi tam 7 hazırlık maçı yapacak. Hazırlık maçı takvimine göre, Beşiktaş ilk olarak Pendikspor'la ardından Kocaelispor'la karşı karşıya geliyor.

Beşiktaş'ın 2019-2020 Süper Lig sezonu öncesi yapacağı, açıklanan hazırlık maçları şu şekilde:

17 Temmuz Çarşamba

18:30 Beşiktaş - Pendikspor (Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri)

21 Temmuz Pazar

18:30 Beşiktaş - Kocaelispor (Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri)

27 Temmuz Cumartesi

17:00 Beşiktaş - CD Eibar (Kössen)

29 Temmuz Pazartesi

18:00 Beşiktaş - Apollon Larissa (Bischofshofen)

2 Ağustos Cuma

18:00 Beşiktaş - Udinese Calcio (Groedig Goldberg Stadium)

4 Ağustos Pazar

17:00 Beşiktaş - Brescia Calcio (Groedig Goldberg Stadium)

10 Ağustos Cumartesi

20:00 Beşiktaş - Panathinaikos (Atatürk Olimpiyat Stadı)