Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Beşiktaş - Pendikspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

- maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren , yeni teknik direktörü Abdullah Avcı yönetimindeki ilk maçına çıkıyor. Siyah beyazlılar, hazırlık maçında ile karşı karşıya gelecek. Peki saat kaçta hangi kanalda? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 17.7.2019 11:22 Güncelleme Tarihi: 17.7.2019 11:23
Beşiktaş - Pendikspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Yeni sezon hazırlıklarını Riva'da bulunan TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde sürdüren Beşiktaş dün tek antrenman yaptı.

Siyah-beyazlı futbolcular, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetimindeki idmanda, ısınma hareketleri ve 5'e 2 pas programından sonra taktik ağırlıklı çalışmalar gerçekleştirdi. Özel çalışan Burak Yılmaz ile izinli olan Medel antrenmanda yer almadı.

Beşiktaş yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçını ise bugün TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Pendikspor'la yapacak. Riva'da oynanacak karşılaşma saat 18.30'da başlayacak. Beşiktaş - Pendikspor maçını canlı yayınlayacak kanal henüz belli değil.

BEŞİKTAŞ HAZIRLIK MAÇI TAKVİMİ BELLİ OLDU

Yeni sezona Şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Beşiktaş, sezon öncesi tam 7 hazırlık maçı yapacak. Hazırlık maçı takvimine göre, Beşiktaş ilk olarak Pendikspor'la ardından Kocaelispor'la karşı karşıya geliyor.

Beşiktaş'ın 2019-2020 Süper Lig sezonu öncesi yapacağı, açıklanan hazırlık maçları şu şekilde:

17 Temmuz Çarşamba
18:30 Beşiktaş - Pendikspor (Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri)

21 Temmuz Pazar
18:30 Beşiktaş - Kocaelispor (Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri)

27 Temmuz Cumartesi
17:00 Beşiktaş - CD Eibar (Kössen)

29 Temmuz Pazartesi
18:00 Beşiktaş - Apollon Larissa (Bischofshofen)

2 Ağustos Cuma
18:00 Beşiktaş - Udinese Calcio (Groedig Goldberg Stadium)

4 Ağustos Pazar
17:00 Beşiktaş - Brescia Calcio (Groedig Goldberg Stadium)

10 Ağustos Cumartesi
20:00 Beşiktaş - Panathinaikos (Atatürk Olimpiyat Stadı)

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Beşiktaş - Pendikspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN