Trabzonspor'da Ivan Santini için sıkı pazarlık

Trabzonspor'da forvet transferi için çalışmalar sürerken, listenin başında bulunan Hırvat golcü Ivan Santini'den kötü haber geldi. Bordo-mavili kulübün oyuncuyu transfer etmek için yaptığı 2 milyon Euro'luk bonservis teklifine Belçika temsilcisi, "Üç milyon Euro istiyoruz" yanıtını verdi. Bu gelişme üzerine teklifini yeniden değerlendirme kararı alan bordo- mavililer, küçük bir iyileştirme daha yapacak. 30 yaşındaki santrfor ise yapılan ilk görüşmede gelmeye sıcak bakmadığı ancak daha sonra 3 yıllık sözleşme istediği ve olumlu yanıt verdiği belirtildi.

TERODDE İDDİASI

TRABZONSPOR için bir iddia da Almanya'dan geldi. Alman medyasında yer alan habere göre bordo- mavililer, Köln'ün forvet oyuncusu Simon Terodde ile ilgileniyor. Ancak yine aynı haberde yer alan detaya göre Köln'ün başarılı oyuncuyu bırakmaya yanaşmadığı da vurgulandı. Kulübüyle 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan 31 yaşındaki futbolcu için teklif detayına ise yer verilmedi. Terodde, Köln'ün geçtiğimiz sezon yakaladığı başarıda önemli rol oynamıştı. Geçen sezon 35 maça çıkan Alman futbolcu, 33 gol atarken 5'de asist yaptı.

Toredde'nin bonservisi için 4 milyon Euro değer biçildi.

OBİ MİKEL, MİLLİ TAKIMI BIRAKTI

TRABZONSPOR'UN Nijeryalı orta saha oyuncusu John Obi Mikel, milli takım kariyerini noktaladı. 32 yaşındaki tecrübeli oyuncu, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, Mısır'da düzenlenen Afrika Kupası'nı 3'üncü bitiren Nijerya Milli Takımı'nı bıraktığını duyurdu. Nijerya formasıyla 88 maça çıkıp 6 gol atan Obi Mikel, "32 yaşındayım. Milli takımdan ayrılma ve bayrağı gençlere bırakma zamanı geldi" dedi.

ZARGO TOURE G.BİRLİĞİ'NDE

Trabzonspor'un sözleşmesini feshettiği Senegalli stoper Zargo Toure, Gençlerbirliği'ne gitti. Başkent temsilcisi, 29 yaşındaki tecrübeli futbolcu ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Türkiye'ye Fransa'nın Lorient takımından gelen savunma oyuncusu, geçen sezon Trabzonspor formasıyla Süper Lig'de 27 maça çıkarken, gol veya asist katkısı sağlayamadı.