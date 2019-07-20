Galatasaray'da Radamel Falcao seferberliği

Diagne'yi satma planından vazgeçmeyen ve yerine golcü arayan Galatasaray'da Radamel Falcao ismi büyük heyecan yarattı. Taraftarlar Falcao'yu sarı-kırmızılı formayla görmeyi çok istese de teknik heyet ve yönetim, mali şartlardan dolayı bu transfere temkinli yaklaşıyor. Diagne'nin iyi bir fiyata elden çıkarılması halinde transfere kaynak yaratacak olan Cimbom, Monaco'da yıllık 8 milyon Euro garanti ücret alan Kolombiyalı yıldıza ödenecek rakamı 6 milyon olarak belirledi. Bu doğrultuda Falcao'ya teklif götüren yönetim, olumlu yanıt aldı. Galatasaray, yüksek maliyeti nedeniyle oyuncudan kurtulmak isteyen Monaco ile de pazarlıklarını sürdürüyor.

ASLAN'IN B PLANINDA CENK TOSUN VAR

Fransız kulübü, 1 yıllık sözleşmesi olan 33 yaşındaki golcü futbolcu için diğer teklifleri düşünerek düşük de olsa bonservis bedeli talep ediyor. Konuyu Galatasaraylı bir yöneticiye soran SABAH Spor, kısa ve net bir cevap aldı: Çok çalışıyoruz, hayırlısı... Bu arada Onyekuru'nun Cimbom'da gösterdiği gelişimden memnun kalan Everton'ın, sarı-kırmızılı takımla Şampiyonlar Ligi vitrinine çıkacağı için Cenk Tosun'u kiralık göndermeye hazır olduğu öğrenildi. Galatasaray ise Cenk'in sağlık durumu araştırıyor. 1.5 ay önce milli maçta sakatlanan 28 yaşındaki golcü düz koşulara başladı.

KARİYERİMİ AVRUPA'DA SÜRDÜRMEK İSTİYORUM

FALCAO, ülke basınına geleceği hakkında açıklamalarda bulundu. Kulüp adı vermeyen golcü futbolcu, "Bazı yakınlaşmalar oldu ancak daha fazla bir şey söyleyemem. Monaco ile bir yıl daha sözleşmem var. Neler olacağını hep birlikte göreceğiz. Bu dikkatli bir şekilde ele alınması gereken bir konu" dedi. 33 yaşındaki yıldız, ülkesi Kolombiya'da oynama ihmali hakkında ise "Herkes benim Millonarios'ta forma giyme hayalim olduğunu biliyor. Ancak bir süre daha Avrupa'da kariyerime devam edeceğim" ifadelerini kullandı.