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’dan, Barcelona'nın yıldızı ’ye forma sözü

'un gri formasının tanıtımı için paylaşılan "keşan" motifli reklam filmi Barcelona'nın yıldız oyuncusu 'nin beğenisini kazanmış ve Pique, reklam filmini alkış emojisiyle paylaşmıştı. Bunun üzerine bordo mavili kulüp İspanyol yıldıza teşekkür etti ve "Sana ve değerli ailene gri formadan göndereceğiz. Bordo-Mavi Trabzonspor’dan, Bordo-Mavi Barcelona’ya sevgilerle” yanıtıyla forma sözü verdi.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 20.7.2019 18:46 Güncelleme Tarihi: 20.7.2019 18:49
Trabzonspor’dan, Barcelona'nın yıldızı Gerard Pique’ye forma sözü

Trabzonspor, yeni formasının tanıtım filmini paylaşan Barcelona'nın yıldız oyuncusu Pique'ye forma gönderecek.

Trabzonspor'un yeni sezon için tasarlanan 'keşan' motifli gri formasının tanıtım filmini Barcelona'nın yıldızı, İspanya Milli Takım oyuncusu Gerard Pique twitter hesabından takipçileriyle paylaştı.

Trabzonspor Kulübü, resmi twitter hesabından teşekkür ettiği Pique'ye, "Sana ve değerli ailene gri formadan göndereceğiz. Bordo-Mavi Trabzonspor'dan, Bordo-Mavi Barcelona'ya sevgilerle" notuyla forma gönderme sözü verdi.

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Trabzonspor’dan, Barcelona'nın yıldızı Gerard Pique’ye forma sözü
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