Jorge Mendes Radamel Falcao'yu bedavaya getiriyor

Fernando'nun Sevilla'ya transferini gerçekleştirilen Jorge Mendes'in şimdiki operasyonu Milan, Monaco ve Galatasaray üçgeninde gerçekleşecek. Ünlü menajer finansal açıdan zor durumda olan Milan'dan Cutrone'yi Wolwerhampton'a Andre Silva'yı ise Monaco'ya götürerek İtalyan ekibine 60 milyon Euro'luk bir bütçe oluşturacak. Silva transferiyle Monaco'nun forvet ihtiyacını giderecek olan Mendes, Fransız ekibindeki oyuncusu Radamel Falcao'nun ise bedelsiz olarak takımdan ayrılmasını istiyor.



2022 DÜNYA KUPASI İÇİN GALATASARAY'I SEÇTİ

Monaco'da vergiden muaf olarak 8.5 milyon Euro'yu yakın maaş kazanan 33 yaşındaki Kolombiyalı santrforun önündeki en büyük hedefin 2022 Dünya Kupası'nda forma giymek olduğunu bilen Mendes, Suudi Arabistan, Katar ve Çin gibi opsiyonları devre dışı bıraktı. Avrupa arenasında kariyerini sürdürmek isteyen Falcao için Galatasaray ile görüşen Jorge Mendes, oyuncusu için iki şart sundu. Bu şartlardan ilki yıllık 6 milyon Euro'dan 3 yıllık sözleşme, ikincisi ise imaj haklarının kendilerinde olması. Galatasaray yönetimi bu konuyu teknik heyetle masaya yatırdı ve çıkan olumlu sonuç Falcao cephesine iletildi.



BİR GÖRÜŞ

Bülent TİMURLENK: İki maçta yıllık ücretini çıkarır

Galatasaray şampiyon olduğu sezonda ligde zorlandıysa sebebi iyi bir yedek kulübesi olmamasıydı. Şampiyonlar Ligi'nde ise marka bir golcüsünün olmaması… Altı transferle enlemesine genişlediler ama Kupa 1'de bir şey yapmak istiyorsanız kalite çıtanızı yükseltmeniz lazım. Bu yüzden Falcao çok doğru transfer olur. Oyuncunun Monaco'da vergi yükü yok ve son sezonu. Avrupa'da Falcao'ya 5-6 milyon Euro yıllık verecek kulüplerin hiçbirinin listesinde de kendisi yok. Şampiyonlar Ligi'nde bir maçın galibiyet primi 3 milyon Euro. Kolombiyalı büyük golcü, iki maçı alsa yıllık ücreti çıkar, binlerce forması satılır, tribünler dolar ve rakip teknik adamla stoperler için daha soyunma odasından marka ismiyle stres kaynağı olur. Başkan Mustafa Cengiz devre arasında Zlatan'ı da çok istemişti ama oyuncu ABD'de kalmayı tercih etti. Bu kez Falcao için ısrarlı olacaklardır.







EMRE MOR BEDELSİZ OLMAZ!

Celta Vigo kulübü, Emre Mor'u bedelsiz olarak Galatasaray'a kiralık göndermelerinin mümkün olmadığını açıkladı. İspanyollar, sarı-kırmızılıların, oyuncunun bir sonraki satışından yüzde 50 pay teklifini de geri çevirdi. Everton'ın Onyekuru için henüz karar verememesi nedeniyle Emre Mor'da yoğunlaşan Galatasaraylı yetkililer, bu hafta Celta Vigo ile son kez masaya oturacak.?







GALATASARAY SERİ'Yİ ALAMAZSA BİLE PARA KAZANACAK!

Jean Michael Seri'yi 1.5 milyon Euro kiralama bedeli ve 18 milyon Euro satın alma opsiyonu ile kadrosuna katan G.Saray'ın, Fildişi Sahilli futbolcunun kulübü Fulham'la yaptığı anlaşmanın detayları ortaya çıktı. Seri, Şampiyonlar Ligi'nde kendisini gösterip 18 milyon Euro'dan daha yüksek bir bedelle başka bir takıma giderse, Galatasaray bu oran üzerinden yüzde alacak. Tecrübeli oyuncunun 20 milyon Euro'ya transfer olması durumunda Cimbom 200 bin Euro prim kazanacak.

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