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, Karagümrük'te

Yeni sezonda TFF 1. Lig'de mücadele edecek , ile yollarını ayıran 'i kadrosuna dahil etti.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 23.7.2019 17:35
Alparslan Erdem, Karagümrük'te

TFF 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Medipol Başakşehir ile yollarını ayıran Alparslan Erdem'i kadrosuna kattı.

Yeni sezonda TFF 1. Lig'de mücadele edecek olan Fatih Karagümrük, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. İstanbul ekibi, son olarak Medipol Başakşehir forması giyen Alparslan Erdem'i renklerine bağladı. 30 yaşındaki oyuncunun kariyerinde Galatasaray, Gençlerbirliği ve Bucaspor gibi takımlar da bulunuyor.

Fatih Karagümrük'ün resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Takımımız kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Werder Bremen altyapısında yetişen, Galatasaray ve Başakşehir formalarını giyen 30 yaşındaki sol bek artık Karagümrük için ter dökecek." ifadelerine yer verildi.

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Alparslan Erdem, Karagümrük'te
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