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transferde bombayı patlatıyor! Yıldız oyuncuyla anlaşma sağlandı

Yeni sezon hazırlıklarını teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde devam ettiren 'de transfer çalışmaları da tüm hızıyla sürüyor. Son olarak Garry Rodrigues'i renklerine bağlayan ve Eljif Elmas'ı İtalyan ekibi Napoli'ye 16 milyon Euro karşılığında satan sarı lacivertli orta saha transferi için harekata geçti ve yıldız orta saha ile anlaşmaya vardı.

Giriş Tarihi: 24.7.2019 19:35 Güncelleme Tarihi: 24.7.2019 19:38
Fenerbahçe transferde bombayı patlatıyor! Yıldız oyuncuyla anlaşma sağlandı

Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu 46 puanla 6. sırada tamamlayan ve yeni sezonda benzer bir sıkıntıyı yaşamak istemeyen 'de transfer çalışmaları tüm hızıla sürüyor. Şimdiye kadar kadrosunu Max Kruse, Emre Belözoğlu, Vedat Muriç ve Garry Rodrigues gibi isimlerle güçlendiren sarı lacivertliler son olarak genç oyuncu Eljif Elmas'ı, Serie A ekibi Napoli'ye 16 milyon Euro karşılığında satmıştı. Bu transferin ardından orta saha arayışlarına hız veren Fenerbahçe, yıldız oyuncunun transferinde sona geldi.

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Fenerbahçe transferde bombayı patlatıyor! Yıldız oyuncuyla anlaşma sağlandı
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