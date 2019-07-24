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, Arnavut kaleci ile anlaştı

Transferde son olarak stoper Can Sıkılmaz ve Nijeryalı orta saha Henry Onoka ile resmi sözleşme imzalayan TFF 1'inci Lig ekibi , aradığı kaleciyi Arnavutluk'tan buldu.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 24.7.2019 12:21
Menemenspor, Arnavut kaleci Gentian Selmani ile anlaştı

Sarı-lacivertliler, KF Laçi takımında forma giyen Gentian Selmani ile el sıkıştı. 21 yaşındaki eldiveni İzmir'e getiren yönetimin, Selmani ile 2 yıllık anlaşmaya vardığı öğrenildi. Gentian Selmani ile kısa zamanda resmi imzaların atılması bekleniyor.

ÖZEL MAÇI KAZANDI

Diğer taraftan, yeni sezon hazırlıklarını Afyonkarahisar kampında sürdüren Menemenspor, özel maçta Türkmenistan ekibi Şagadam'ı 2-1 mağlup etti. İzmir temsilcisinin gollerini Hüseyin ve Tayfun kaydetti. Menemen yarın Göztepe, 27 Temmuz'da Altay ve 30 Temmuz'da Balıkesirspor'la karşılaşacak.

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Menemenspor, Arnavut kaleci Gentian Selmani ile anlaştı
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