Son dakika Fenerbahçe transfer haberi | Fenerbahçe bombayı patlatıyor! Dünyaca ünlü yıldız oyuncuyla anlaşma sağlandı

Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu 46 puanla 6. sırada tamamlayan ve yeni sezonda benzer bir sıkıntıyı yaşamak istemeyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıla sürüyor. Şimdiye kadar kadrosunu Max Kruse, Emre Belözoğlu, Vedat Muriç ve Garry Rodrigues gibi isimlerle güçlendiren sarı lacivertliler son olarak genç oyuncu Eljif Elmas'ı, Serie A ekibi Napoli'ye 16 milyon Euro karşılığında satmıştı. Bu transferin ardından orta saha arayışlarına hız veren Fenerbahçe, yıldız oyuncunun transferinde sona geldi.