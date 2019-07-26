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'a şok! 9 gol yedi, hakem maçı erken bitirdi

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarını teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde sürdüren , hazırlık maçında karşılaştığı Bundesliga ekibi Freiburg'a 9-1 mağlup oldu. 25'er dakikadan 3 devre halinde oynanan ve 75 dakika sürmesi gereken maçı, hakem 60. dakikada bitirdi.

Giriş Tarihi: 26.7.2019 18:49 Güncelleme Tarihi: 26.7.2019 18:52
Kayserispor'a şok! 9 gol yedi, hakem maçı erken bitirdi

Kayserispor, hazırlık maçında Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi Freiburg'la karşı karşıya geldi. 25'er dakikadan 3 devre halinde oynanması planlanan müsabakada, Kayserispor'un 9 gol yemesi üzerine hakem maçı 60. dakikada bitirdi.

Alman ekibinin gollerini 2, 21 ve 55'te Brandon Borrello, 10 ve 46. dakikalarda Marco Terrazzino, 27 ve 30'da Lucas Höler, 36'da Yoric Ravet ve 60'ta Jerome Gondorf attı.

Sarı kırmızılıların tek golü ise Emre Demir'den geldi.

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Kayserispor'a şok! 9 gol yedi, hakem maçı erken bitirdi
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