Galatasaray'dan ikinci ninja operasyonu: Radja Nainggolan

Inter'de istenmeyen adam haline gelen ve kadro dışı kalan Radja Nainggolan için Galatasaray bir kez daha devreye girme kararı aldı. Roma'dan 30 milyon Euro + Nicolo Zaniolo karşılığında alınan 'Ninja' lakaplı yıldızı, teknik direktör Antonio Conte takımda istemiyor.

Çin'den gelen teklifleri de reddeden Nainggolan, Avrupa Kıtası'nda kalacağını açıkladı. İspanya ve İngiltere'den teklif alamayan, eski kulübü Roma'nın da kapıyı kapadığı tecrübeli orta sahayı 1 ay önce gündemine alan Galatasaray, ikinci bir operasyon başlatıyor.

Jean Michael Seri transferi sonrasında orta sahaya sertlik getirecek bir isim arayışında olan sarı-kırmızılıların, İnter'e bedelsiz kiralama teklifi sunacağı öğrenildi.

Bu arada İtalya'da ilk forma giydiği Cagliari ve Sampdoria'nın yıllık 4.5 milyon Euro'luk maaşını paylaşma teklifiyle Nainggolan'a talip oldukları ancak Milano ekibinin bunu kabul etmediği kaydedildi.