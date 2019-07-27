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Süper Kupası Ajax'ın

'da Kupası olarak adlandırılan maçında PSV Eindhoven'ı 2-0 mağlup eden Ajax, kupanın sahibi oldu.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 27.7.2019 21:55 Güncelleme Tarihi: 27.7.2019 21:57
Hollanda Süper Kupası Ajax'ın

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'daki Johan Cruyff Arena'da oynanan Süper Kupa maçında geçen sezon ligde şampiyonluğa ulaşan Ajax ile Hollanda Birinci Futbol Ligi'nde (Eredivisie) ikinci olan PSV, karşı karşıya geldi.

Maça hızlı başlayan Ajax, Danimarkalı golcü futbolcu Kasper Dolberg'in 1. dakikada attığı gol ile 1-0 öne geçti. Orta saha oyuncusu Daley Blind, 52. dakikada kaydettiği golle Ajax'ın sahadan 2-0 galip ayrılmasını sağladı.

Johan Cruyff Kupası'nı 9. kez müzesine götüren Ajax, bu yıl Hollanda Kupası'nı da kazanmış ve Eredivisie'de şampiyon olmuştu.

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Hollanda Süper Kupası Ajax'ın
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