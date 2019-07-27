Transferde mutlu son: Daniel Sturridge, Trabzonspor'da

Trabzonspor uzun uğraşlar verdiği forvet transferinde sansasyonel bir futbolcuyla anlaştı: Daniel Sturridge... İngiliz devi Liverpool ile sözleşmesi biten ve bonservisi elinde olan 29 yaşındaki yıldız oyuncu için çalışmalarını sürdüren bordo-mavililer, dün akşam beklediği olumlu cevabı aldı. Bir haftadır İngiliz oyuncuyla iletişim halinde olan ve dün son kez görüşme gerçekleştiren Trabzonspor yönetiminin, Sturridge'e 3 yıllık mukavele, imza parası + 3 milyon Euro maaş önerdiği ve oyuncunun bu teklifi kabul ettiği kaydedildi. Ancak yönetim bu parayı hak etmesi için, tıpkı Nwakaeme'de olduğu gibi oyuncunun sözleşmesine bazı maddeler ekleyecek. Bunların oynayacağı maç, gol ve asist sayıları gibi maddeler olduğu öğrenildi.

MIKEL DEVREYE GIRDI

DANIEL Sturridge'in bu kararında, Chelsea'de beraber forma giydiği John Obi Mikel'in de büyük ölçüde belirleyici olduğu öğrenildi. Trabzonspor'un yeni transferi Mikel'in, eski takım arkadaşıyla görüşerek onu ikna ettiği, Sturridge'in de Mikel'le tekrar bir araya gelmekten dolayı mutlu olduğunu belirttiği kaydedildi.

BİR GÖRÜŞ - Bülent TİMURLENK: Fiyakalı...

Süper Lig'de şampiyonluk için marka golcü lazım. Trabzonspor'un da böyle bir isme ihtiyacı vardı demek zor değil. Doğrusu tecrübeli, ismi ortaya çıktığı zaman hiçbir futbolseverin "Kimdi bu?" demeyeceği bir santrfor almalarını bekliyordum. Ama Sturridge ismi, benim tahminlerimin de üzerinde fiyakalı... Oyuncunun geçmişinde sakatlık problemleri yaşadığını herkes biliyor ama Premier Lig'de şampiyonluk yarışı veren takımlarda oynamış bir forveti kadroya katabilmek büyük iş. Romalı Schick'in (ki oyuncu Türkiye'ye gelmeye sıcak bakmıyor) adı geçmişti. Onu kiralamak yerine boşta olan Daniel Sturridge'i almak da doğru hamle.

KARİYERİ BÜYÜK TAKIMLARLA DOLU

Futbola İngiltere Ligi ekiplerinden Aston Villa'nın altyapısında başlayan Sturridge, daha sonra sırasıyla Coventry ve Manchester City altyapılarında forma giydi ve ilk profesyonel imzasını İngiliz devi Manchester City'ye attı. 2009 yılında 7 milyon 250 bin Euro bonservis bedeliyle Chelsea'nin yolunu tuttu ve burada futboluyla kendini kanıtladı. Daha sonra 2012-13'ün devre arasında 15 milyon Euro'ya Liverpool'a transfer oldu. 2017- 18'in devre arasında West Bromwich'e kiralanıp sezon sonu Liverpool'a geri döndü ve geçtiğimiz sezon sonunda sözleşmesi sona erdi. Sturridge, kariyeri boyunca 2 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, 1 İngiltere Premier Lig şampiyonluğu, 2 de İngiltere Kupası kazanmayı başardı.

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Geçen sezon Liverpool formasıyla 27 maça çıkan Daniel Sturridge, 2 gol ve 1 asist kaydetti. Tecrübeli yıldızın İngiltere Milli Takımı'nda ise 26 maçta 8 golü var.

TARAFTAR ETKİSİ

Trabzonspor yönetimi bu transferi bitirmek için her yolu denedi. Bordomavili taraftarların takımına ne kadar bağlı olduğunu video destekli olarak anlatan yönetim, gri forma tanıtımından sonra Barcelona'lı futbolcu Pique'nin ve Barcelona kulübünün de beğenerek paylaştığı videoyu da Sturridge'e izletti.

STURRİDGE: 6 TAKIM - 303 MAÇ - 105 GOL