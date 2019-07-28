Son dakika haberi: Galatasaray orta saha transferini bitiriyor! Radamel Falcao ise...

Son iki sezonun şampiyonu Galatasaray, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkma hedefiyle sezona başlıyor. Ryan Babel ve Jean Michael Seri dışında ilk 11'de oynayacak transfer yapılamaması Fatih Terim'i düşündürüyor. Tecrübeli teknik adam Jimmy Durmaz ve Mariano gibi isimleri de hazırlık maçlarında bazen orta sahada denedi. Bir defansif orta saha, bir kanat oyuncusu ve bir golcü sarı kırmızılıların olmazsa olmazı... Peki Radamel Falcao transferinde son durum ne işte son dakika transfer gelişmelerinin perde arkası!