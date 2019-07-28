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haberi: orta saha transferini bitiriyor! ise...

'dan transfer haberleri peş peşe geliyor. Sarı kırmızılılarda ilk hedef Kolombiyalı golcü ; bu transferin gerçekleşmesi için önce Mbaye Diagne'nin satılması gerekiyor. Falcao için %50'lik dilim artık %70'lere çıkmış durumda. Sarı kırmızılı yönetim yıldız golcüyle anlaştı, Monaco ile bonservis sorunu çözülürse önümüzde sezon Galatasaray'ın 9 numarası Radamel Falcao olacak. Öte yandan Deniz Türüç hakkında da son dakika haberleri geliyor; işte transfer raporu...

Giriş Tarihi: 28.7.2019 12:53 Güncelleme Tarihi: 28.7.2019 12:53
Son dakika haberi: Galatasaray orta saha transferini bitiriyor! Radamel Falcao ise...

Son iki sezonun şampiyonu , bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkma hedefiyle sezona başlıyor. Ryan Babel ve Jean Michael Seri dışında ilk 11'de oynayacak transfer yapılamaması Fatih Terim'i düşündürüyor. Tecrübeli teknik adam Jimmy Durmaz ve Mariano gibi isimleri de hazırlık maçlarında bazen orta sahada denedi. Bir defansif orta saha, bir kanat oyuncusu ve bir golcü sarı kırmızılıların olmazsa olmazı... Peki transferinde son durum ne işte transfer gelişmelerinin perde arkası!

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Son dakika haberi: Galatasaray orta saha transferini bitiriyor! Radamel Falcao ise...
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