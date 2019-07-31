Son Dakika haberi... Emre Mor - Galatasaray transferinde genç oyuncu kafaları karıştırdı!

Yeni sezona teknik direktör Fatih Terim yönetiminde hazırlanan Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde başarıya ulaşacak bir kadro kurmak isteyen sarı kırmızılılar Ryan Babel ve Jean Michael Seri gibi yıldızların ardından Radamel Falcao'yu renklerine bağlamak için çalışmalarına devam ederken bir süredir resmiyete dökülmesi beklenen Emre Mor transferinde çarpıcı gelişmeler yaşanıyor. Son gelen haberler transferin tamamlandığı yönünde olsa da genç oyuncudan kafaları karıştıran bir hamle geldi.