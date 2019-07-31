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Son Dakika haberi... - transferinde genç oyuncu kafaları karıştırdı!

Son dakika: Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu 69 puanla şampiyon tamamlayan, yeni sezonda ise lig ve Avrupa'da başarı hedefleyen 'da, transfer çalışmaları bu doğrultuda sürüyor. Golcü sorununu Monaco'nun Kolombiyalı forveti Radamel Falcao ile çözmek için uğraşan sarı kırmızılı kulüpte bir süredir sonuçlanması beklenen transferinde son dakika gelişmesi yaşandı. Genç yıldız resmiyete dökülmesi beklenen süreçle ilgili olarak kafaları karıştırdı.

Giriş Tarihi: 31.7.2019 08:10 Güncelleme Tarihi: 31.7.2019 08:11
Son Dakika haberi... Emre Mor - Galatasaray transferinde genç oyuncu kafaları karıştırdı!

Yeni sezona teknik direktör Fatih Terim yönetiminde hazırlanan 'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde başarıya ulaşacak bir kadro kurmak isteyen sarı kırmızılılar Ryan Babel ve Jean Michael Seri gibi yıldızların ardından Radamel Falcao'yu renklerine bağlamak için çalışmalarına devam ederken bir süredir resmiyete dökülmesi beklenen transferinde çarpıcı gelişmeler yaşanıyor. Son gelen haberler transferin tamamlandığı yönünde olsa da genç oyuncudan kafaları karıştıran bir hamle geldi.

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Son Dakika haberi... Emre Mor - Galatasaray transferinde genç oyuncu kafaları karıştırdı!
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