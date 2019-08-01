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, ile anlaştı! İşte transferinin maliyeti

, 'nin Ukraynalı oyuncusu 'nın transferinde mutlu sona çok yakın. Alman kulübün inadını kıran siyah beyazlılar, 3 milyon Euro'da anlaşmaya vardı. Tyler Boyd'un ardından Ukraynalı kanat oyuncusunun da kadroya katılması bekleniyor.

OGÜN ŞAHİNOĞLU Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 1.8.2019
Beşiktaş, Schalke ile anlaştı! İşte Yevhen Konoplyanka transferinin maliyeti

Beşiktaş'ın, Konoplyanka transferinde hareketli saatler yaşanıyor. Yeni sezonda kadrosunu takviye etmek için çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlılar özellikle hazırlık maçlarında hücum hattında yetersiz bir görüntü sergiledi.

Kartal'ın, bir süredir gündeminde olan Yevhen Konoplyanka ile anlaştığı ve kulübü Schalke 04 ile yürütülen görüşmelerde tarafların uzlaşma noktasına geldiği öğrenildi. Siyah-beyazlılar, Ukraynalı kanat oyuncusu için Schalke'ye 2 milyon Euro bonservis bedeli önerirken, Alman kulübü 4 milyon Euro istemişti.

Yapılan sıkı pazarlıklarda tarafların 3 milyon Euro'da el sıkıştığı ve transferin bir iki gün içerisinde resmiyete döküleceği ifade edildi. Beşiktaş yönetimi, 29 yaşındaki tecrübeli yıldızla yıllık 2.5 milyon Euro ücret için anlaşmaya varmıştı.

Konoplyanka'nın önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

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Beşiktaş, Schalke ile anlaştı! İşte Yevhen Konoplyanka transferinin maliyeti
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