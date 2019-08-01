Mbaye Diagne, Everton yolcusu

Galatasaray yönetimi, yeni transferlere kaynak sağlamak için satmak zorunda olduğu Mbaye Diagne'de sonunda hedefine ulaşmak üzere.

Bu transfer için Suudi Arabistan kulüpleriyle uzun süredir pazarlıklar yapan ancak oyuncunun kariyerine Avrupa'da devam etmek istemesi nedeniyle sıkıntı yaşayan sarı-kırmızılılara, İngiliz ekibi Everton'dan çok iyi bir teklif geldi. Onyekuru'yu Monaco'ya satmak üzere olan Ada temsilcisi, oradan gelecek parayı Diagne için kullanacak.

Galatasaray yönetimi, 15 milyon Euro'luk bonservis önerisine hemen 'evet' derken, Senegalli golcü de İstanbul'daki evini toplattı. Diagne transferinin bu hafta resmiyete dökülmesi bekleniyor.

Albayrak, Filistinli oyuncuları konuk etti

GALATASARAY Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Vefa İlim Yayma Mezunlar Derneği himayesinde, İlim Yayma Vakfı ve Sakarya Üniversitesi'nin iş birliğinde Türkiye'de bulunan Filistin'in Zeytindağı ve Beyt Hanina takımı oyuncularıyla bir araya geldi. Burada Falcao transferi hakkında açıklama yapmaktan kaçınan Albayrak, çalışmalarının sürdüğünü söyledi.