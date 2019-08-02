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'ta Konoplyanka için gözler 'de

, hem kendisi hem de kulübüyle anlaştığı Ukraynalı yıldız 'nın 3 milyon Euro’luk bonservisini, 'in satışından gelecek para ile karşılayacak.

Giriş Tarihi: 2.8.2019
Beşiktaş'ta Konoplyanka için gözler Gary Medel'de

Kartal, kadrosuna katmaya hazırlandığı Yevhen Konoplyanka'nın bonservis bedelini ödeyebilmek için Gary Medel'e bel bağladı. Şilili yıldızın menajeri, İtalyan ve İspanyol kulüpleriyle görüşmelerini devam ediyor. Yönetim ise bu işin bir an önce sonuçlanmasını bekliyor.

Medel'in satışından en az 3 milyon Euro kazanmayı planlayan siyah-beyazlılar, bu parayı Konoplyanka'nın transferinde kullanacak. Konoplyanka ile sezon başına 2.5 milyon Euro'ya el sıkışan Beşiktaş, kulübü Schalke 04 ile de 3 milyon Euro karşılığında anlaşmaya varmıştı.

Birkaç gün içinde Medel'in satışının gerçekleşmesi, Ukraynalı oyuncunun da imza için İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

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