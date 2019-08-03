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'de orta sahaya ilk aday:

’nin orta saha için peşinde olduğu ismi SABAH açıklıyor. Sarı lacivertli kulüp, 'ın 29 yaşındaki Fransız futbolcusu 'i listenin başına aldı. Fenerbahçe, oyuncuyu satın alma opsiyonlu kiralamak için görüşme yapıyor.

VOLKAN DEMİR Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 3.8.2019
Fenerbahçe'de orta sahaya ilk aday: Morgan Schneiderlin

Fenerbahçe savunmaya Zanka, sol beke Kolarov için girişimlerini hız kesmeden sürdürürken orta saha için ilk aday belli oldu. Sarılacivertlilerin Everton'ın Fransız orta alan oyuncusu Morgan Schneiderlin'i listenin ilk sırasına aldığı öğrenildi. 29 yaşında olan oyuncunun satın alma opsiyonuyla kiralanması konusunda kulübüyle görüşmelerin sürdüğü bildirildi. Takımında fazla forma şansı bulamadığı için Everton'dan ayrılmaya sıcak bakan Fransız orta sahaya teknik direktör Ersun Yanal ve ekibinin onay verdiği, kulübüyle anlaşma sağlanması halinde transferin gerçekleşeceği kaydedildi.

KRİTİK TARİH: 8 AĞUSTOS

F.BAHÇE'NIN 1 yıllık kiralama karşılığında oyuncunun maaşını ödemeyi taahhüt ettiği ancak kiralama bedeli vermeyi istemediği bildirildi. Everton kiralama bedeli olmadan oyuncuyu bırakmaya sıcak bakmıyor. Premier Lig transfer sezonunun önümüzdeki hafta kapanacak olması Fenerbahçe için avantaj olarak gösteriliyor. Bu nedenle transferin biteceği 8 Ağustos tarihi bu transfer için oldukça kritik.

  • 2016'da Manchester United'dan Everton'a 23 milyon Euro bedelle transfer olan Schneiderlin, geçen sezon sadece 14 Premier Lig maçında forma giydi.
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Fenerbahçe'de orta sahaya ilk aday: Morgan Schneiderlin
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