Galatasaray'dan Fenerbahçe ve Rizespor'a şok tepki!

Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Savaş Özüdoğru, Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal'ın, "Vedat Muriç'in satışından alacağımız bedel periyodik olarak 3-4 ay içinde ödenecek. Fenerbahçe´den aldığımız sporcuları biliyorsunuz. Bir de sponsorluk sözü verdiler. Bu sponsorluğu satışın içinde mi yoksa dışında mı düşünüyoruz bilmiyorum ama bir söz aldık Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan" sözlerine tepki gösterdi.
Giriş Tarihi: 4.8.2019 12:03Güncelleme Tarihi: 4.8.2019 12:04
Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal'ın Vedat Muriç'in Fenerbahçe'ye transferiyle ilgili yaptığı açıklamaya Galatasaray cephesinden tepki geldi.