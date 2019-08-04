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'dan ve 'a şok tepki!

Yönetim Kurulu Üyesi , Çaykur Başkanı 'ın, "Vedat Muriç'in satışından alacağımız bedel periyodik olarak 3-4 ay içinde ödenecek. ´den aldığımız sporcuları biliyorsunuz. Bir de sponsorluk sözü verdiler. Bu sponsorluğu satışın içinde mi yoksa dışında mı düşünüyoruz bilmiyorum ama bir söz aldık Fenerbahçe Başkanı 'tan" sözlerine tepki gösterdi.

Giriş Tarihi: 4.8.2019 12:03 Güncelleme Tarihi: 4.8.2019 12:04
Galatasaray'dan Fenerbahçe ve Rizespor'a şok tepki!

Çaykur Başkanı Hasan Kartal'ın Vedat Muriç'in 'ye transferiyle ilgili yaptığı açıklamaya Galatasaray cephesinden tepki geldi.

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Galatasaray'dan Fenerbahçe ve Rizespor'a şok tepki!
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