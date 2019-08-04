Serdar Adalı'dan Yevhen Konoplyanka açıklaması

Beşiktaş İkinci Başkanı Serdal Adalı, siyahbeyazlı takımın Avusturya kampına yaptığı ziyarette transfer çalışmaları hakkında bilgi verdi. Konoplyanka'nın teknik ekibin aşırı istediği bir isim olmadığını belirten Adalı, "İlerleyen günlerde önümüzde ne gelir, ne çıkar, işin mali kısım ne olur, ona göre karar veririz. Sanırım, kendisi de açıklama yapmış, 'Beşiktaş'a gelmek istiyorum" diye. Önümüze bir gelsin bakarız. Ancak şartlar da çok önemli. Takım içindeki dengeleri bozmamamız lazım" dedi.

SOL STOPER YAKINDA BİTECEK

SERDAL Adalı, Bruno Martins İndi ile ilgili soru üzerine de "Bir sol stoper arıyoruz. 3-4 alternatifimiz var. Onlar üzerinde çalışıyoruz. Uzun sürmeyecek bir dönemde de biteceğini düşünüyoruz. İsim açıklayamam. Ancak hocamızın talep ettiği oyuncular olduğunu söyleyebilirim. Bunlardan birini alıp geleceğiz. Bir iki haftaya kadar tüm transferleri tamamlayacağız" ifadelerini kullandı.

SON RAKİP İTALYAN BRESCİA

BEŞIKTAŞ, Avusturya kampındaki dördüncü ve son hazırlık maçında bugün İtalya Serie A ekiplerinden Brescia ile karşılaşacak. Siyahbeyazlılar, 18.00'de başlayacak mücadelenin ardından İstanbul'a dönecek. Kartal, daha önceki maçlarında Eibar ve Udinese'ye 2-0 yenilirken, Apollon Larissa ile 0-0 berabere kalmış ve ortaya koyduğu performansla hayal kırıklığı yaratmıştı.

YAMANTÜRK YENİDEN BAŞKAN

BEŞIKTAŞ'TA yapılan olağan divan başkanlık kurulunda Tevfik Yamantürk yeniden başkanlığa seçildi. Yamantürk, Şeref Nasır ve Haluk Karakurt'un yarıştığı seçimde 947 üye oy kullandı. Mevcut başkan Tevfik Yamantürk 941 geçerli oyun 626'sını alarak yeniden koltuğa oturdu. Diğer adaylardan eski divan kurulu başkanı Şeref Nasır 286, Haluk Karakurt ise 29 oy aldı.

AVCI BİSİKLETLE STRES ATTI!

BEŞIKTAŞ'IN Avusturya'daki hazırlık maçlarında gol dahi atamaması ve üst üste gelen sakatlıklar teknik heyeti kara kara düşündürüyor. Siyah-beyazlı takımın tecrübeli hocası Abdullah Avcı ise yaşanan olumsuzluklar karşısında bisiklete binerek stres atıyor. Avcı, dünkü idmana bisikletle gelirken çalışma yoğun yağmur altında gerçekleştirildi. Isınma koşuları ile başlayan antrenman, 5-2 pas çalışması ve yarım sahada çift kale maçla tamamlandı