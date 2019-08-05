Son dakika: Fenerbahçe, Aleksandar Kolarov transferini bitirdi! İşte Sırp yıldızın maliyeti

Yeni sezon öncesi hazırlıklarını teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde sürdüren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sezon öncesi oynanan Audi Kupası'nda Bayern Münih ve Real Madrid' mağlup olan Fenerbahçe geçtiğimiz sezon yaşadığı hayal kırıklığının tekrarlanmaması amacıyla transfer hareketliliğini sürdürüyor. Şimdiye kadar Max Kruse, Emre Belözoğlu, Vedat Muriç, Garry Rodrigues ve Altay Bayındır gibi isimleri renklerine bağlayan sarı kırmızılılar Roma'nın Sırp yıldızı Aleksandar Kolarov ile de anlaşmaya vardı. Transferin maliyeti de netleşmeye başladı.