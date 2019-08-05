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Son dakika: , transferini bitirdi! İşte Sırp yıldızın maliyeti

Spor Toto Süper Lig'de geride bıraktığımız sezonu 46 puanla 6. sırada tamamlayan ve yeni sezon öncesi katıldıpı Audi Kupası'nı galibiyetsiz tamamlayan 'de transfer hareketliliği sürüyor. Sarı lafcivertli kulüp uzun zamandır renklerine bağlamak için uğraştığı 'un transferinde sona geldi. İşte son dakika transfer haberine dair detaylar...

Giriş Tarihi: 5.8.2019 19:21 Güncelleme Tarihi: 5.8.2019 19:21
Son dakika: Fenerbahçe, Aleksandar Kolarov transferini bitirdi! İşte Sırp yıldızın maliyeti

Yeni sezon öncesi hazırlıklarını teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde sürdüren 'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sezon öncesi oynanan Audi Kupası'nda Bayern Münih ve Real Madrid' mağlup olan Fenerbahçe geçtiğimiz sezon yaşadığı hayal kırıklığının tekrarlanmaması amacıyla transfer hareketliliğini sürdürüyor. Şimdiye kadar Max Kruse, Emre Belözoğlu, Vedat Muriç, Garry Rodrigues ve Altay Bayındır gibi isimleri renklerine bağlayan sarı kırmızılılar 'nın Sırp yıldızı ile de anlaşmaya vardı. Transferin maliyeti de netleşmeye başladı.

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Son dakika: Fenerbahçe, Aleksandar Kolarov transferini bitirdi! İşte Sırp yıldızın maliyeti
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